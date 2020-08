Politie bevrijdt buizerd en drie kraaien uit val Kristien Bollen

17 augustus 2020

De politie kreeg afgelopen vrijdagnamiddag melding van een passant dat hij een trechterval met daarin een buizerd en verschillende kraaien had aangetroffen in een bos aan het kruispunt van de Prinsenbosstraat en de Roeterstraat in Diest. De politieploeg die ter plaatse ging trof inderdaad een levende buizerd, drie levende en een dode kraai aan. Iets later kwam de eigenaar van de val ter plaatse. Het gaat om een 39-jarige man uit Diest. De buizerd en de kraaien werden vrijgelaten en alle gegevens werden overgemaakt aan de dienst Dierenbescherming van de Vlaamse Gemeenschap, die het nodige ging doen.