Politie betrapt jongeman met voorlopig rijbewijs die ‘s nachts op pad is Kristien Bollen

22 juni 2020

Langsheen de Leuvensesteenweg in Diest werd zondag rond 0.45 uur een bestuurder gecontroleerd. De 20-jarige man uit Diest was slechts houder van een voorlopig rijbewijs en was bijgevolge in overtreding met de voorwaarden onder dewelke hij een voertuig mag besturen.