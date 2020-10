Politie betrapt dronken bestuurder: ondanks rijverbod tracht de man even later toch verder te rijden Kristien Bollen

05 oktober 2020

Een ploeg van de politie Demerdal-DSZ zag maandagnacht rond 1 uur een voertuig rijden over de Citadellaan in Diest. Als de verkeerslichten op het kruispunt met de Diestsesteenweg op rood sprongen stopte de wagen, maar wel pas enkele meters voorbij het licht. Bij nadere controle bleken er twee dronken mannen aan boord. De 41-jarige bestuurder uit Kortenaken bleek zwaar onder invloed van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De wagen werd ter plaatse geparkeerd met de uitdrukkelijke mededeling dat de man niet meer mocht rijden. Korte tijd later zag de ploeg dat de man echter terug met zijn wagen aan het manoeuvreren was. Deze maal werd de wagen geïmmobiliseerd.