Politie betrapt drie hardleerse jongeren die coronamaatregelen aan hun laars lappen Kristien Bollen

08 april 2020

Op het Vroentehof in Diest trof een interventieploeg dinsdag rond 19.45 uur drie jongeren aan op de oprit van een woning. Een 13-jarige en twee 16-jarigen jongens uit Diest. Allen zijn ze goed gekend bij de politiediensten en zijn niet aan hun proefstuk toe, onder meer voor wat de overtredingen van de dwingende maatregelen in verband met Covid-19. Eén van de jongeren was hiermee ook niet in regel met een eerder opgelegde maatregelen waarbij hij vanaf 18 uur huisarrest kreeg. Ook ditmaal kregen ze een pv wegens samenscholing.