Politie betrapt drie bestuurders onder invloed van alcohol tijdens nachtelijke controle Kristien Bollen

07 oktober 2020

In de nacht van dinsdag op woensdag werden tijdens reguliere nachtelijke verkeerscontroles drie bestuurders betrapt onder invloed van alcohol. Op Schoonaerde in Diest zag een 26-jarige man uit Heusden-Zolder zijn rijbewijs voor 3 uur ingehouden. In de Langedijkstraat was een 45-jarige man uit Diest zijn rijbewijs voor 6 uur kwijt en bij een controle op Schoonaerde werd het rijbewijs van een 42-jarige man uit Halen voor 3 uur ingehouden .