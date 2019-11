Politie betrapt drie bestuurders onder invloed en acht snelheidsduivels Kristien Bollen

22 november 2019

In Klappijstraat in Diest controleerde politie donderdagavond tussen 20 en 21.30 uur 124 bestuurders. Een 52-jarige man, een 42-jarige man en een 69-jarige man allen uit Diest bleken ietsje teveel gedronken te hebben en kregen telkens een inhouding van het rijbewijs voor zes uur. Ook werden acht bestuurders betrapt die te snel reden in de zone 50.