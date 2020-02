Politie betrapt bestuurders op drugs na festival Kristien Bollen

10 februari 2020

09u56 2

Verschillende voertuigen bleven zondag vrij lang in de buurt van de Nijverheidslaan geparkeerd staan, na Hardcore Maniacs in de Dance Hal. Onder andere drie voertuigen met Franse nummerplaten. Omstreeks 10.30 uur werden deze voertuigen door de politie geïntercepteerd op de Leuvensesteenweg in Diest. In totaal zaten er 10 mannen en 4 vrouwen in de auto’s, allen met de Franse nationaliteit. Voor een grondige controle werden ze allemaal overgebracht naar het politiehuis te Diest.

De drie bestuurders legden een positieve speekseltest (drugs) af. Hun rijbewijzen werden ingetrokken voor 15 dagen. In één voertuig werd een telescopische matrak gevonden. Bovendien werd bij één van de mannen XTC, speed en een LSD-strip aangetroffen