Politie betrapt bestuurders onder invloed én in bezit van drugs Kristien Bollen

17 februari 2020

Op de Leuvensesteenweg in Diest haalde de politie vrijdag rond 19 uur een bromfietser uit het verkeer. De 20-jarige bestuurder uit Leuven legde een positieve speekseltest af. Hij en zijn passagier, een 20-jarige man uit Diest, waren in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs.

Zaterdag omstreeks 16 uur haalde de politie in Diest een 19-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem uit het verkeer. Hij legde een positieve speekseltest af en was in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs.