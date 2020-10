Pizzabezorger onder invloed van drugs aangereden door wagen, bestuurder verlaat ongeval om... te gaan eten Kristien Bollen

12 oktober 2020

15u10 0

Op de Diestsebaan in Diest kwam het vrijdag rond 18 uur tot een aanrijding tussen een 17-jarige bromfietser uit Diest en een 34-jarige man uit Diest met zijn wagen. De pizzabezorger reed in tegenovergestelde richting over het fietspad toen hij ter hoogte van de Vroentestraat werd aangereden. Hij raakte daarbij lichtgewond. De autobestuurder verliet vervolgens doodleuk de plaats van het ongeval om... te gaan eten. Hij werd door de politie terug naar het ongeval gesommeerd. De bromfietser bleek na controle dan weer onder invloed van drugs te verkeren. Zijn werkgever kwam de bromfiets recupereren.