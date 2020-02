Pesten leidt tot sociaal isolement: kindje durft niet eens pakje aan te namen aan de deur DDH

20 februari 2020

17u01 0 Diest Zoë Bové is 13 en wordt al gepest sinds het tweede leerjaar. De impact is zo groot dat ze ons zelfs niet te woord wil staan en boven op haar kamer blijft terwijl we praten met haar ouders. Zoë is het levend bewijs dat de “Week tegen pesten” er niet zomaar kwam.

Al vanaf het tweede leerjaar wordt Zoë zwaar gepest. “Ze had constipatieproblemen en daar werd ze op afgerekend. Kinderen lachten haar uit en begonnen haar te mijden. Ze vonden haar een drama queen, ook al had ze echt medische problemen”, vertelt mama Kim Alen. De pesterijen gingen van kwaad naar erger en uiteindelijk stond Zoë er alleen voor. “Vrij snel wou niemand nog met haar praten en elke dag stond ze alleen op de speelplaats. Elke avond kwam ze wenend thuis maar als ouder sta je machteloos. Pesten hoeft niet altijd fysiek te zijn he. Als je als kind wordt gemeden door eenieder en elke dag alleen op de speelplaats staat, lijd je minstens even hard”, gaat Kim verder.

Ook fysiek aangevallen

De pesterijen werden almaar erger en op een dag werden ze ook fysiek. “Dat ze dagelijks alleen stond, is al heel erg maar uiteindelijk kwamen er ook fysieke pesterijen. Haar stoel werd omgeduwd terwijl ze erop zat, ze kreeg regelmatig een klap en uiteindelijk vormden de anderen een cirkel rondom haar en wilden ze haar een pak slaag geven. Gelukkig kwam er iemand tussenbeide en werd het ergste vermeden. Als ouder weet je dan echt niet wat te doen”, vertelt mama Kim die jarenlang machteloos stond. “Iedereen vertelde mij dat ik haar van school moest veranderen maar zelf wilde ze dat echt niet. Pas in het zesde leerjaar wilde ze weg. Ze had namelijk een klap teruggegeven, na de zoveelste pesterij, maar de school vond dat zij in fout was en zij moest een contract ondertekenen waarin ze beloofde flink te zijn. Dat was voor haar de druppel”, vertelt de mama met tranen in de ogen.

Zware impact op haar leven

Uiteindelijk veranderde Zoë van school en ging het beter, tenminste even. “Er was een fietstocht met alle scholen en aan het eindpunt waren er ook leerlingen van haar oude school. De pesterijen herbegonnen en opnieuw wilden ze haar een pak slaag geven maar gelukkig kwamen haar nieuwe klasgenoten tussenbeiden. Ook toen ze naar het middelbaar ging waren er kinderen aanwezig van haar vroegere school die opnieuw probeerden om haar te pesten en te slaan maar leraars kwamen meteen tussen en konden de gemoederen bedaren. Sindsdien gaat het goed met Zoë maar ze blijft heel gesloten”, gaat de mama verder.

Dat de impact op het kind groot is lijdt geen twijfel. Wanneer we langs gaan zit ze boven op haar kamer en praat ze liever niet mee. Ze komt heel even naar beneden en bevestigt heel bedeesd wat haar ouders vertelden. “Ik maak me zorgen over haar toekomst want sociaal staat ze echt niet sterk. Ze maakt amper nieuwe vrienden, wil geen hobby’s doen en is het liefst alleen thuis. Dat ze tegen jou praat is al een wonder. Als er een pakje bezorgd wordt, moet ik thuis zijn want zij wil de deur niet opendoen”, zegt de mama.

School ook in de fout, schepen relativeert

Volgens de ouders kwam er weinig respons van de leraars of directie gedurende al de jaren dat hun dochter gepest werd. “Ze vertelden haar telkens dat ze sterker moest zijn en kozen systematisch partij voor de pesters”, zeggen de ouders. De school zelf reageert liever niet maar schepen van onderwijs Geert Cluckers wil de feiten wel relativeren: “Ik heb alle begrip voor het verhaal van die ouders en natuurlijk is dat niet fijn. Onze scholen en het personeel zijn super en dit is een eenzijdig verhaal. Wij doen alle moeite om net dit te vermijden. We hebben bijvoorbeeld het zogenaamde Kiva project dat ons handen vol geld kost en erop gestoeld is om pesten uit te roeien in de scholen. Ik leef echt mee met die mensen maar jammer genoeg is pesten van alle tijden”.