Pastoor Felix wil een boom planten en een groot kruis laten maken als herinnering aan de crisis Ook palmtakken aan ramen en deuren als teken van verbondenheid DDH

30 maart 2020

15u28 0 Diest Pastoor Felix Van Meerbergen wil na de coronacrisis een boom planten in de buurt van de Sint-Sulpitiuskerk als herinnering aan de crisis. Hij wil ook een groot kruis laten maken dat door inwoners te voet naar de Allerheiligenkapel wordt gedragen.

In navolging van pastoor Rudy Borremans van Aarschot streamt pastoor Felix Van Meerbergen uit Diest sinds vorig weekend ook de eucharistie maar hij heeft nog meer plannen. Eens de coronacrisis onder controle, wil hij een boom planten in de buurt van zijn kerk, net zoals dat gebeurde als herinnering aan de vermoorde Annick Van Uytsel en na de aanslagen in Brussel.

“Die boom zal ons allemaal overleven en ook de volgende generaties herinneren aan deze crisis en symbool staan voor onze kwetsbaarheid”, zegt Van Meerbergen die ook een groot kruis wilt laten maken. “Bedoeling is het kruis te voet te dragen van de kerk naar de Allerheiligenkapel aan de Citadel. Het zijn niet alleen symbolen van onze kwetsbaarheid maar ook van onze verbondenheid”, legt de pastoor verder uit.

Van Meerbergen vraagt aan de inwoners inspiratie. Eenieder mag suggesties doen over welke boom het moet worden en hoe het kruis er moet uitzien. Sommigen stelden al een lindeboom voor of een magnolia.

Palmtakjes

Zondag is het Palmzondag en ook dan zal pastoor Felix Van Meerbergen de eucharistie streamen op zijn facebookpagina. “Ik hoop tegen zondag nog een ander platform te kunnen aanbieden en de eucharistie niet alleen maar uit te zenden via mijn facebookpagina. Op termijn willen wij ook nadenken om een en ander professioneler te kunnen doen maar ik ben al blij dat we de eucharistie bij de mensen krijgen. Natuurlijk zullen we geen palmtakjes kunnen wijden op palmzondag maar ik heb een alternatief bedacht. Eigenlijk komt het van vrienden in Brazilië waar ze de mensen vragen een palmtakje aan hun voordeur of raam te hangen. Het zou leuk zijn indien we dit ook in Diest kunnen doen. Mensen die geen palmtakje hebben, kunnen dan ook een groen takje of zo hangen. Op die manier tonen we toch onze verbondenheid. . Eenieder mag trouwens ook een berichtje sturen waarin hij een gebedsintentie noteert. Zondag worden die dan meegenomen in de besloten viering”, besluit de pastoor.