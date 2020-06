Pastoor Felix Van Meerbergen goes You Tube Eucharistie voortaan gestreamd via You Tube kanaal DDH

14 juni 2020

16u33 0 Diest In Diest gaat pastoor Felix Van Meerbergen volledig de digitale toer op. Een fonkelnieuwe videoinstallatie zorgt ervoor dat voortaan de eucharistieviering gestreamd worden in hoe kwaliteit via het You Tube kanaal Kerk Diest. De pastoor hoopt binnenkort ook nog de woon- en zorgcentra via een apart kanaal de eucharistie te laten volgen.

Net als elders mocht de eucharistie in de Sint Sulpitiuskerk in Diest zondag weer doorgaan met publiek, weliswaar aangepast aan de coronamaatregelen. Mensen die niet in de kerk geraakten konden de dienst online volgen want pastoor Felix Van Meerbergen blijft de dienst online streamen. “We streamden tijdens de lockdown de viering en filmden die met een gsm. Dat is niet meteen hoogstaande kwaliteit maar het zorgde er wel voor dat de kerkgemeenschap toch de eucharistie digitaal kon bijwonen. Natuurlijk heb ik liever dat mensen naar de kerk komen maar niet iedereen kan dit nog en dan is het wel fijn als we ook voor die mensen de kerk in huis kunnen brengen. Onze nieuwe installatie zorgt ervoor dat dit nu ook kan met een goede kwaliteit”, vertelt Felix.

In de kerk hangt intussen een webcam die verbonden is met een kleine regie. Op die manier kan de regisseur verschillende cadrages selecteren en krijgt de uitzending een ietwat professionelere look. “We willen ook communies en begrafenissen streamen en als het even kan willen we dit ook gaan doen voor de woon- en zorgcentra. Daar zitten best wat mensen die niet meer in de kerk geraken maar die wel heel graag willen deelnemen aan de viering”, gaat Van Meerbergen verder die de lockdown op zijn eigen manier beleefde. “Het was natuurlijk vreemd en het blijft heel erg dat je van mensen afscheid moet nemen zonder al hun naasten erbij. Ik heb dat als zeer pijnlijk ervaren en ook voor mij was dat heel erg.Tijdens de lockdown heb ik ook veel films gekeken, onder andere The New Pope . Misschien heb ik ook wel een beetje de luierik uitgehangen (lacht). Anderzijds hebben we in die periode echt wel gedaan wat we konden en ben ik blij dat we toch de eucharistie bij de mensen kregen. Dit nu kunnen doen in betere kwaliteit en voor een breder publiek maakt mij echt blij. En volgend jaar vieren we zevenhonderd jaar Sint-Sulpitiuskerk. We werken hard aan een tentoonstelling en een feestboek. Trouwens op 25 april 2021 wordt onze eucharistie zelfs uitgezonden door de VRT, da’s nog beter dan streamen (lacht)” besluit de pastoor.