Partyshakerz keren terug naar Tomorrowland

24 juli 2019

14u27 4 Diest Deze vrijdag staat het DJ-duo Partyshakerz voor de derde zomer op rij op Tomorrowland. Opnieuw zullen Frederik Biesmans en Stéphane Renard, beiden uit Diest, podium de Rave Cave op hun kop zetten.

Ze doen dat met een typische Partyshakerz-set: de beste hits van het moment en classics uit verschillende genres, begeleid door MC en doorspekt met tonnen interactie zoals hands-up in the air, sit-downs, waves en wall-of-deaths. Omdat Tomorrowland zijn 15de verjaardag viert, zullen ze ook een kort ‘flashback-moment”’ doen waarbij enkele typische Tomorrowland-hits van de voorbije vijftien jaar de revue zullen passeren. Daarnaast hebben ze ook nog een verrassing in petto. Maar daarvoor moet je tussen 14 en 15 uur in de Rave Cave zijn om dat mee te maken.