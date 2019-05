Parkwachters en privébewaking houden oogje in het zeil tijdens eerste hoogdagen in Halve Maan Tom Van de Weyer

31 mei 2019

18u44 0 Diest Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant verhoogt dit weekend de veiligheidsmaatregelen voor recreatiedomein de Halve Maan in Diest. Met het prachtig weer worden er 6.000 bezoekers verwacht. Extra parkwachters en privébewaking houden een oogje in het zeil. Op de trein naar Diest worden al controles uitgevoerd om amokmakers te weren.

Dit weekend wordt het warm en zonnig weer, tot 30 graden. De Halve Maan verwacht de eerste grote toeloop van badgasten dit jaar. Om veiligheidsredenen worden maximaal 6.000 bezoekers toegelaten op het domein, dat ook buiten de regio erg populair is. Groepjes jongeren uit het Brusselse zakten af naar Diest en zorgden er geregeld voor overlast.

De provincie neemt nu het zekere voor het onzekere. “Badgasten die per spoor naar Diest komen worden op de trein al gecontroleerd”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor provinciedomeinen en recreatie. “We hebben afspraken gemaakt met de NMBS. De spoorwegpolitie voert deze controles uit op de verbinding tussen Brussel en Diest. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan, met succes.”

“In het recreatiedomein zelf wordt de controle verder gezet door een private veiligheidsfirma met twee mensen. Daarnaast sturen wij vier domeinwachters uit. Er zijn drie redders beschikbaar en een EHBO-post. De lokale politie is niet op het terrein aanwezig, maar blijft stand-by. We hopen dat dit volstaat om onze gasten een fijne uitstap te bezorgen. De Halve Maan is geen plaats om ruzie te komen maken”, zegt Schevenels.

De provincie nam de voorbije jaren verschillende maatregelen om overlast te beperken. Drie jaar geleden werd het gedifferentieerd tarief aangescherpt, van zes naar negen euro toegangsprijs voor bezoekers die van buiten Vlaams-Brabant komen. Er werd een camerasysteem geïnstalleerd en nieuwe lockers, die in het openbaar staan, om diefstal te ontmoedigen. Het zonneterras in het centrum van het zwemgedeelte, waar vaak heibel begon, werd omgebouwd tot een speelzone voor kinderen met fonteintjes. Toch was er dat jaar een incident bij het zwembad, waar een 14-jarig meisje werd belaagd.