Ouders houden kinderen weg van opvang uit vrees voor het Coronavirus DDH

10 februari 2020

17u45 6 Diest Vijf kinderen kwamen vandaag niet naar het kinderdagverblijf ’t Kevertje in Diest. Hun ouders zijn ongerust omdat er een kindje verblijft dat net terug is uit China. Met het Coronavirus in gedachten houden ze hun kinderen liever even thuis.

Het kindje dat net terug is uit China vertoefde niet in Wuhan, de stad waar het virus uitbrak, maar sommige ouders kiezen het zekere voor het onzekere en zochten elders opvang voor hun kroost. . “Geloof me vrij, ik wil hier zeker geen hetze van maken of het erger laten uitschijnen dan het is maar ik ben er toch niet helemaal gerust in”, vertelt een mama die haar naam liever niet in de krant heeft staan maar wiens dochter in de kinderopvang verblijft. Toen ze in het weekend het nieuws vernam, belde ze de betrokken autoriteiten maar die konden haar toch niet helemaal geruststellen. “Uit voorzorg hou ik mijn dochter even weg van de opvang. Nogmaals ik wil hier zeker geen paniek veroorzaken of overdrijven maar het is nu eenmaal mijn dochter”, gaat ze verder. Volgens haar denken andere ouders er ook zo over.

“Geen reden tot paniek”, zegt de burgemeester

Volgens de stad - het kinderdagverblijf wordt door hen uitgebaat - is er geen reden tot ongerustheid. Dat het kind niet in afzondering wordt geplaatst, zoals de andere Belgen die onlangs terugkeerden, heeft alles te maken met de plaats waar het gezin in China logeerde. “De mama verbleef met haar kinderen de voorbije drie weken in China maar helemaal niet in de risicozones. Vergeet niet dat China groter is dan Europa en je dus ook heel ver verwijderd kan zijn van de risicozones. Bovendien hield het gezin zich strikt aan de voorzorgsmaatregelen ter plaatse en gingen ze het huis niet uit. Op het vliegtuig zaten ze zelfs niet naast mekaar”, reageert burgemeester Christophe De Graef.

De mama verbleef met haar kinderen de voorbije drie weken in China maar helemaal niet in de risicozones. Vergeet niet dat China groter is dan Europa en je dus ook heel ver verwijderd kan zijn van de risicozones. Burgemeester Christophe De Graef

Volgens hem overlegde de stad met de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf en volgden ook zij de voorziene procedures en richtlijnen strikt op. De burgervader maakt zich dan ook geen zorgen over de volksgezondheid.

“De mama kwam zaterdag terug met haar kinderen en maakte meteen een afspraak met de huisarts. Wij hebben ook contact gehad met de arts van Kind en Gezin en met de volksgezondheid. De ouders gingen intussen naar de arts die het kind onderzocht. Vanmorgen legden ze ook een gezondheidsattest voor van hun kindje. Ik ben de kleine zelf gaan begroeten toen hij in de kinderopvang aankwam. Er is geen enkel gevaar. Denk je nu echt dat we dit risico zouden nemen? Bij de minste twijfel hadden we de opvang meteen gesloten”, gaat de burgemeester verder.

Begrip in beide kampen voor de andere

Volgens hem begrijpen de betrokken Chinese ouders de bezorgdheid van de anderen, maar hebben ze er alles aan gedaan om zeker te zijn dat er geen gevaar bestaat voor de andere kinderen. “Ik begrijp die andere ouders heel goed hoor. Het gaat tenslotte om je kind. Emotie en ratio zijn meestal geen goede vrienden.”

De anonieme mama hoopt alvast dat het Chinese kindje het goed stelt en er geen complicaties opduiken de komende weken. “Hopelijk is het allemaal een storm in een glas water. Onze dochter wordt alvast opgevangen door de grootouders en zal zich dus niet vervelen”, besluit ze lachend. Volgens haar delen andere ouders haar mening en hielden ook zij hun kind thuis. De burgemeester heeft het over een vijftal afwezigheden in deze context.