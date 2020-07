Oude klasfoto’s op open monumentendag DDH

06 juli 2020

17u53 1 Diest De stad Diest wil op Open Monumentendag oude klasfoto’s tentoonstellen in de Lakenhalle op 13 september. De stad roept dan ook op om die massaal binnen te brengen.

Omdat ook Open Monumentendag in september een andere vorm zal aannemen door de coronamaatregelen komt de stad met dit alternatief. “Het zal anders zijn dan de voorbije 31 edities maar met 22 scholen, en meer dan 8500 leerlingen en studenten op ons grondgebied, zijn we een heuse scholenstad. Daarom zet ons stadsmuseum De Hofstadt dit jaar in op een lokale aanpak en schijnen we het licht op ons verleden achter de schoolbanken”, legt schepen van cultuur Geert Cluckers (DDS) uit.

De tentoonstelling die hieruit zal voortvloeien kan worden bezocht vanaf zondag 13 september en iedereen die een mooie foto heeft kan die mailen naar museum@diest.be. “Wanneer je alleen afgedrukte foto’s hebt, kan je die opsturen naar het Stadsmuseum De Hofstadt, Grote Markt 1 in 3290 Diest of je kan ze ook deponeren in de brievenbus van het stadhuis, ter attentie van het stadsmuseum De Hofstadt. Vergeet zeker niet je naam en adres op de achterkant van de foto te vermelden zodat we ze nadien terug kunnen bezorgen. De deadline voor het inleveren van de foto’s is vrijdag 4 september”, besluit schepen.