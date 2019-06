Oude gebouwen ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis gesloopt Tom Van de Weyer

27 juni 2019

15u41

De oude gebouwen van ‘t Molenhuis worden gesloopt. Daarmee is de tweede fase gestart van de renovatie van het ontmoetingscentrum. Na het bouwverlof, in augustus begint de heropbouw, die klaar moet zijn tegen september 2020.

Aan de straatkant komt een nieuw sportcomplex en een kantine, die ook zal dienen als dorpscafé als er geen activiteiten plaatsvinden in ‘t Molenhuis. Op de eerste verdieping komt een multifunctionele zaal die ook als turnzaal kan gebruikt worden. De huidige feestzaal krijgt een nieuwe vloer en wordt verder uitgebouwd tot een polyvalente ruimte met een podium.

De eerste bouwfase van ‘t Molenhuis werd afgerond in 2016. De sporthal werd omgebouwd tot feestzaal. Er kwam een volledig uitgeruste keuken en toog bij, een lift en aangepaste inkom. Een bouwvallig deel werd vervangen door nieuwbouw met modern sanitair en zes vergaderlokalen.

Op langere termijn wil de stad de ontmoetingscentra in alle deelgemeenten renoveren. Deze maand wordt De Ketel in Kaggevinne vanbinnen verfraaid en ruimer gemaakt. Later dit jaar krijgt de zaal Scaffenis in Schaffen een nieuw dak. De gemeenteraad keurde vorige maand de erfpacht goed van De Schuur en De Ark in Webbekom. Voor de SOK in Deurne wordt momenteel een stedenbouwkundig inrichtingsplan gemaakt. In dit plan wordt een visie bepaald voor de toekomst van de SOK, de kinderopvang, gemeenteschool en sportverenigingen in Deurne.