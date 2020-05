Oud-schepen Marc Florquin keert terug naar de Dieste politiek DDH

04 mei 2020

11u41 1 Diest Oud gemeenteraadslid en schepen Marc Florquin (Sp.a) is terug van weggeweest. Op 1 mei, de dag van de arbeid, kondigde hij zijn terugkeer naar de politiek aan op zijn sociale media.

Marc Florquin is een geboren en getogen Diestenaar en zetelde in de gemeenteraad vanaf 1988. Hij was ook eerste schepen van 1994 tot juni 2016. Daarna werd hij gedeputeerde van de provincie. “Marc was meer dan 30 jaar het boegbeeld van de Sp.a in Diest. Zijn inzet, ervaring en enorme dossierkennis zijn van onschatbare waarde. Hij zorgde voor de bouw van CC Den Amer als toenmalig schepen van cultuur en bereikte ook een overeenkomst met het provinciedomein ‘De Halve Maan’ waardoor Diestenaren gratis toegang kregen. Zijn sociaal aanvoelen en vriendelijkheid naar alle inwoners toe maakten hem tot een geliefd persoon in Diest. Ik ben heel blij dat hij onze rangen opnieuw vervoegt”, reageert gemeenteraadslid en voorzitter Carina Jankowski.

Politiek is vallen en opstaan. Vallen is niet erg, blijven liggen wel. Marc Florquin

Achter de schermen bleef de gewezen schepen trouwens altijd actief. “Politiek is vallen en opstaan. Vallen is niet erg, blijven liggen wel. Het feit dat het sociale beleid, zowel in Diest als op provinciaal niveau steeds verder verdwijnt, heeft me de nodige kracht gegeven om er weer helemaal in te vliegen. Lijdzaam blijven toekijken vanaf de zijlijn ligt niet in mijn aard”, vult Florquin aan.

Of hij bij de volgende verkiezingen ook kandidaat zal zijn, is nog niet duidelijk maar dat hij de partij komt versterken is alvast een zekerheid. “Ik zou het me nooit vergeven mocht ik me niet krachtdadig verweerd hebben tegen de verdere afbraak van het sociale beleid. Vooral daarom wil ik de draad weer oppakken, zowel lokaal als provinciaal”.