Organisatoren van evenementen moeten zich in Diest voortaan online registreren DDH

06 oktober 2020

13u55 1 Diest De stad Diest komt met een uniform registratieplatform waarop organisatoren van evenementen zich voortaan verplicht moeten melden. Dat besliste het college van burgemeester en schepenen. Ook de horeca kan er gebruik van maken, ook al is het voor hen niet verplicht.

Bedoeling is dat elk evenement geregistreerd wordt via het online platform, de organisator krijgt nadien een QR-code per mail en aan de hand van die code moeten bezoekers zich ook registreren. Na registratie worden de gegevens 14 dagen bewaard in een afgeschermde online database, volgens de regels van de GDPR. “Voor de organisator is dit een hulpmiddel, er moet immers niets meer gedaan worden voor de dataregistratie. In geval van contactopsporing wordt er contact opgenomen met de stad”, zegt schepen van Lokale Handel Maurits Vande Reyde (Open Diest).

De stad brengt in geval van een besmetting de betrokken organisator of zaakvoerder op de hoogte. “Dankzij deze digitale registratie kunnen gegevens vlotter en accurater bijgehouden worden. Ook het privacy-aspect is belangrijk want nu liggen lijsten van aanwezigheden vaak open en bloot.”

Wie meer informatie wil, vindt die op de website.