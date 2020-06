Oppositie wil weten wanneer de maatregelen komen om de lokale economie te steunen, volgens de meerderheid zijn die er al lang DDH

28 juni 2020

16u05 0 Diest Vlaams Belang wil in Diest maatregelen om de lokale handelaars en ondernemers te ondersteunen. Raadslid Linda Wouters interpelleert erover op de gemeenteraad maandagavond en verwacht antwoorden van de meerderheid want, zo zegt ze, ‘tot vandaag zijn er geen concrete voorstellen om de lokale economie te ondersteunen”. De meerderheid is het daar helemaal niet mee eens.

Concreet vraagt de oppositiepartij om de belasting op het plaatsen van een terras op openbaar domein voor het jaar 2020 niet aan te rekenen, net als de belastingen voor een standplaats op de markt voor de periode waarin er geen markten waren, met name van 12 maart tot 31 mei. Ten slotte wil de partij ook de belasting op seizoenskraampjes schrappen tot het einde van dit jaar. “Wij willen graag weten of het schepencollege nog andere maatregelen overweegt om onze lokale handelaars en ondernemers financieel te ondersteunen want het blijft tot nog toe allemaal vaag. Elders werden al veel maatregelen genomen, hier blijft het stil. Wanneer mogen we concrete voorstellen verwachten op de gemeenteraad?”, besluit Wouters.

Meerderheid reageert

Schepen van onder meer lokale economie en financiën Maurtis Vande Reyde fronst zijn wenkbrauwen: “Het is de taak van de oppositie om kritisch te zijn, maar je moet wel een beetje serieus blijven. We hebben in Diest één van de meeste actieve economische diensten van het land. Zij doen ontzettend veel voor de lokale economie. Voor, tijdens en na corona.”

Wat er zal gebeuren met de terrasbelasting wordt volgens Vande Reyde beslist door de gemeenteraad zelf tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting. Intussen krijgt geen enkele ondernemer een aanslagformulier voor terrasbelasting of promobijdrage in zijn bus. “Ik heb dit al een paar keer uitgelegd. Wijzigingen aan belastingsregelementen keuren we goed bij de aanpassing van de meerjarenraming. Het zou van weinig financiële verantwoordelijkheid getuigen om daar afzonderlijk over te beslissen. Vorige maand moest er volgens de oppositie nog een bon van 10 euro voor elke inwoner komen, kostprijs: 250.000 euro. Volgende maand zal het weer iets anders zijn. We gaan onze steunmaatregelen financieel gezond nemen tijdens de meerjarenaanpassing, zodat we de belastingen niet moeten verhogen”, besluit de Schepen. Het zou weleens een pittig debat kunnen worden op de gemeenteraad maandagavond.