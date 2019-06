Oppositie rekent zich blauw: “Eerste halfuur gratis, maar parkeren wordt toch duurder” Tom Van de Weyer

20 juni 2019

16u54 5 Diest Vanaf 15 september kan je een halfuur gratis parkeren in Diest. Klanten die kort boodschappen komen doen, krijgen meer tijd. De oppositie juicht de maatregel toe, maar besluit dat de bezoeker bij een langer verblijf meer betaalt dan in het huidige tarief.

De gemeenteraad keurde het gewijzigde retributiereglement parkeren goed. Het meest besproken punt was de gratis parkeertijd. Vijftien minuten bleek in het verleden te kort om boodschappen te doen en werd daarom opgetrokken naar een gratis halfuur. “Zo wordt het winkelen in Diest gestimuleerd”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

De oppositie nam de nieuwe tarieven erbij, rekende zich blauw en komt tot de slotsom dat je uiteindelijk toch meer betaalt dan nu het geval is. “Volgens het huidige tarief in zone 1 heb je op één uur 60 cent betaald. In het nieuwe reglement zal je 70 cent betaald hebben als je een plaats één uur hebt bezet”, bemerkt Frederik Boone (N-VA). “Dat halfuur kan je dan bezwaarlijk ‘gratis’ noemen”, besluit Carina Jankowski (sp.a).

“Hoe je het ook draait of keert, we zullen minder inkomsten hebben”, beklemtoont De Graef. “Heel wat inkomsten kwamen uit de boetes die we inden uit het gratis kwartier dat niet werd gerespecteerd. Later zullen we in de jaarrekeningen zien of het gratis halfuur minder boetes oplevert.”

N-VA en sp.a merkten ook op dat het betalend parkeren blijft van 9 tot 19 uur, hoewel Open Diest had gepleit voor inperking van de parkeerduur, van 10 tot 17 uur. “Die optie kunnen we in de toekomst nog altijd nemen”, antwoordde De Graef.

Cumuleren

Voortaan kan je geen gratis parkeertijd meer cumuleren door van de ene naar de andere straat te verhuizen. Je kiest eenmalig een parkeerzone in functie van de tijd die je verblijft in de stad. Bij die automaat moet je je nummerplaat registreren. De retributie van 25 euro blijft voor wie geen geldig parkeerbewijs kan voorleggen.

Intussen raakte bekend dat de stationsparking van Diest vanaf volgend jaar betalend wordt. Tarieven zijn nog niet bekend. Het stadsbestuur van Diest heeft tijdens onderhandelingen nog lang ingepraat op de NMBS. “Maar het is hun grond, zij beslissen”, zegt De Graef. De NMBS wacht dus niet tot het groot parkeergebouw voor 1.260 wagens er komt op de site aan de Turnhoutsebaan. Dat wordt pas op langere termijn gebouwd. In 2020 begint de eerste fase van de heraanleg van het stationsplein.