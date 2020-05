Opnieuw betalend parkeren en parkeerverbod in sommige straten DDH

05 mei 2020

17u33 0 Diest Vanaf maandag 11 mei moet je in Diest weer betalen om te parkeren en er komt een tijdelijk beperkt parkeerverbod in enkele straten van het kernwinkelgebied. De maatregelen kaderen in het heropenen van de winkels in de stad.

Met het tijdelijk parkeerverbod in sommige straten van het kernwinkelgebied wil de stad de afstand tussen de eventueel wachtende mensen voor een winkel en voorbijgangers groter maken. Het parkeerverbod geldt van maandag tot zaterdag van 10 uur tot 18 uur in de Hasseltsestraat (vanaf Sint-Annastraat), op de Botermarkt en in de Koning Albertstraat tot aan de KBC. De parking van AZ Diest blijft wel open.

Het is daarentegen wel toegelaten om even stil te staan om een geplaatste bestelling bij een winkel of horecazaak af te halen. Op verschillende locaties in de zone worden er ook extra zebrapaden met gele belijning aangelegd om zo het oversteken veiliger te organiseren.

Tenslotte betaal je voortaan ook weer parkeergeld. “Aangezien we nu in een fase van heropstart zijn beland, worden de parkeermeters en parkeerapp’s vanaf maandag 11 mei opnieuw geactiveerd. In de parkeerzones wordt er deze week een flyer bedeeld en op de parkeermeters zal dit ook aangeduid staan”, luidt het bij de stad.

De stad gaat ook nog een informatiebrief sturen naar alle winkeliers met daarin de richtlijnen waaraan ze zich moeten houden. “Dat gaat dan over het voorzien van handgel, ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de klanten en andere coronamaatregelen. We zetten al die informatie ook op onze site en we zorgen voor een affiche die ze in hun zaak kunnen ophangen met daarop de nodige informatie. Voorlopig organiseren we geen eenrichtingsverkeer voor de voetgangers in de winkelstraten maar indien later blijkt dat dit nodig is, zullen we dat zeker overwegen. We volgen de situatie in elk geval op de voet op”, besluit schepen Maurits Vande Reyde.