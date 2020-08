Opnieuw agenten aangevallen en gebeten Kristien Bollen

10 augustus 2020

De politie Demerdal-DSZ kreeg op 1 augustus te maken met een dronken man die het politiebureel binnenstormde. Daar maakte hij wat amok en beet een agent in het hoofd. Amper een week later kreeg de politie vrijdagavond rond 22.30 opnieuw met geweld te maken. Een ploeg van de politiezone Demerdal-DSZ werd naar een adres in de Diestsestraat in Diest geroepen omdat de bewoonster, een 60-jarige vrouw, gedreigd had met zelfdoding en met haar wagen naar de naburige spoorlijn was gereden. Even later kwam ze terug aan bij haar woning. De politie zette haar wagen klem, maar de uitzinnige vrouw probeerde achteruit de rijden. Daarop sleurden agenten haar uit haar wagen. Haar auto kwam vlak voor de politiecombi tot stilstand. Bij deze schermutseling werd een agent in de hand gebeten .

De vrouw werd met een ziekenwagen afgevoerd, maar tijdens deze begeleiding slaagde ze er opnieuw in om een agent te bijten.

Twee agenten raakten gewond en zijn enige tijd werk onbekwaam. De vrouw werd voor de onderzoeksrechter geleid en kreeg strenge voorwaarden opgelegd.