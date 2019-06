Operatie Proper beloont scholen met cheque Kristien Bollen

28 juni 2019

17u44 0 Diest Vier scholen en één vereniging mochten een cheque in ontvangst na deelname aan Operatie Proper. Zij hebben hun engagement in de praktijk omgezet en kregen hiervoor een beloning.

Operatie proper

Operatie Proper is een project van Mooimakers (Ovam) waarbij ze scholen en verenigingen een duwtje in de rug willen geven om in actie te komen voor meer openbare netheid, bv. op en rond de eigen terreinen. Mooimakers biedt de mogelijkheid om een actieplan op te stellen en hiermee aan de slag te gaan. Op het einde van het schooljaar krijgen de deelnemende scholen en verenigingen een beloning voor de uitgevoerde acties. Mooimakers biedt financiële ondersteuning aan lokale besturen die aan Operatie Proper deelnemen. De Stad Diest beoordeelde de opgestelde actieplannen, keurde ze goed en volgde ze op. De stad Diest mocht in naam van Mooimakers de beloningen uitreiken aan de vier deelnemende scholen en één deelnemende vereniging.

Beloningen

Scholen die hun opgenomen engagement in de praktijk hebben omgezet, ontvangen aan het eind van het schooljaar een mooie beloning. Deze bedraagt 3 euro per leerling, met een minimum beloning per school van 150 euro en een maximum beloning per van 1500 euro. Zo mocht De Kleine Prins met zijn 470 leerlingen 1410 euro in ontvangst nemen. De 497 leerlingen van De Prins werden beloond met 1491 euro. Freinetschool De Pit kreeg 660 euro voor zijn 220 leerlingen en de 267 leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Molenstede namen 801 euro in ontvangst. Verenigingen die hun actieplannen hebben uitgevoerd, ontvangen aan het eind van het schooljaar een beloning van 2,25 euro per lid, met een minimum beloning per vereniging van 112,50 euro en een maximum beloning van 1125 euro. Zo mocht Natuurpunt Diest met zijn 433 leden een cheque van 975 euro in ontvangst nemen.

In het totaal werd er in Diest 5337 euro uitgedeeld aan deelnemers.

Nog meer Operatie Proper

Ook volgend jaar vindt het project Operatie Proper plaats in de stad Diest, waarvoor we nog op zoek zijn naar geïnteresseerde scholen en verenigingen! Meer info op https://mooimakers.be/operatie-proper.