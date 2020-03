Operatie Katia Vanonckelen uitgesteld door coronavirus Benefietweekend op 21 en 22 maart ook uitgesteld DDH

16 maart 2020

15u09 0 Diest Het coronavirus speelt Katia Vanonckelen flink parten. De zieke vrouw probeert het nodige geld samen te brengen om een operatie in de VS te betalen. De operatie was gepland begin mei maar het coronavirus gooit dat nu allemaal om.

Katia vertelde haar verhaal onlangs nog in deze krant. De vrouw lijdt al vijf jaar helse pijnen na een mislukte operatie en haar enige hoop is een operatie in de VS, maar daarvoor heeft ze minstens 35.000 euro nodig, geld dat ze zelf niet kan ophoesten. Een crowdfunding en een benefietweekend moesten de centjes verzamelen maar met het coronavirus in het land zijn alle evenementen afgeblazen en kan dus ook het benefietweekend op 21 en 22 maart niet doorgaan.

“Maar zelfs al hadden we de centen kunnen verzamelen dan nog zou de operatie niet doorgegaan zijn. Vliegen naar Amerika zit er niet meteen in en dokter Veronikis, die de noodzakelijke operatie moet uitvoeren, liet mij ook al weten dat de operatie uitgesteld wordt tot juni of juli”, reageert ze.

De volgende dagen zitten vrienden en sympathisanten samen met alle andere betrokkenen om een nieuwe datum te prikken voor het benefietweekend.