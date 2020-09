Opening fietszone in stad Diest op Autoloze Zondag



20 september 2020

16u36 0 Diest Door corona zijn er dit jaar geen grote acties gepland voor de “Week van de Mobiliteit” in Vlaanderen, maar werden er wel meer dan 1.000 lokale en kleinschalige initiatieven georganiseerd. Als bevoegd minister wil Lydia Peeters deze acties - waar publieke ruimte wordt veroverd door fietsers, wandelaars, sporters of spelende kinderen - uiteraard in the picture zetten. Vandaag heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters dan ook de nieuwe fietszone in Diest officieel “ingefietst”, samen met burgemeester Christophe De Graef. Het stadscentrum van Diest zal vanaf morgen namelijk worden omgedoopt tot één grote fietszone.

Autoloze Zondag

Dit jaar doen er 22 Vlaamse steden en gemeenten mee aan Autoloze zondag in het kader van de Week van Mobiliteit. De deelnemende gemeenten zorgen voor een coronaproof editie en vermijden grote menigten, in lijn met de veiligheidsvoorschriften. Maar aan de essentie wordt niet geraakt: duurzame verplaatsingen stimuleren en bewoners en bezoekers de vrijgekomen ruimte laten veroveren. “Ook stad Diest heeft een actie georganiseerd in het kader van de Week van Mobiliteit, ze openen vandaag hun fietszone in het stadscentrum. Samen met burgemeester Christophe De Graef mag ik deze officieel op Autoloze Zondag infietsen” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

“Het invoeren van deze fietszone biedt heel wat voordelen. De aanpassing in maar liefst 89 straten naar één zone maakt het meteen duidelijk voor alle weggebruikers. We hebben in Diest heel wat fietsers in onze binnenstad, mede door de vele scholen. Dankzij de fietszone kunnen zij zich nu veiliger en aangenamer verplaatsen in hun woon-school en woon-werktraject. Bovendien blijft de auto nog steeds welkom, maar eerder als ‘gast” zegt burgemeester Christophe De Graef.

Fietszones geven iedereen meer ruimte

Sinds 1 juli 2019 laat de wegcode het invoeren van een fietszone toe. Net als bij een blauwe zone of een zone 30 is het een aaneenschakeling van straten waar de wetgeving op fietsstraten van toepassing is. Door het invoeren van een fietszone kunnen fietsers de straat op een veiligere manier delen met gemotoriseerd verkeer in een snelheidsregime van 30 km/u en blijft het voetpad vrij voor stappers. In een fietszone is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in de halen, zo krijgen ook trappers meer ruimte om zich te verplaatsen.

Meer plaats voor stappers en trappers

Door corona zijn we massaal meer gaan stappen en trappen, via de Toolbox duurzame mobiliteit heeft minister Lydia Peeters dit voorjaar lokale besturen opgeroepen om de positieve tendens bij stappers en trappers vast te houden en volop in te zetten op duurzame mobiliteit. “Via de toolbox duurzame mobiliteit heb ik lokale besturen willen inspireren en ondersteunen om maatregelen te nemen voor het stimuleren van duurzame verplaatsingen. 138 steden en gemeenten kregen een subsidie om meer ruimte te geven aan stappers en trappers, waaronder ook stad Diest. De fietszone in Diest is dan ook een mooi voorbeeld van onze toolbox en van hoe er meer ruimte gecreëerd wordt voor stappers en trappers” besluit Lydia Peeters.