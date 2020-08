Open Monumentendag: ‘t Zal je leren! Kristien Bollen

27 augustus 2020

09u54 0 Diest Anno 2020 is Diest een heuse scholenstad, het resultaat van een eeuwenlange evolutie. Op zondag 13 september tijdens Open Monumentendag ontdek je tijdens een stadswandeling de Diestse scholen van de middeleeuwen tot nu.

Stadswandeling: Diestse scholen door de eeuwen heen

Tijdens Open Monumentendag staan er wandelingen gepland doorheen het Diestse stadscentrum om zo alle scholen te bezichtigen die in de stad gevestigd zijn. Wandel samen met jouw bubbel en gebruik hiervoor de infobrochure met stadsplan (verkrijgbaar aan het onthaal in de Lakenhalle) of download de Erfgoedapp op je smartphone. Deze wandeling blijft nog tot en met 8 november 2020 online beschikbaar.

Waar? Start wandeling aan de Lakenhalle, Scholenstraat 4, Diest

Wanneer? Zondag 13 september van 10 tot 18 uur.

Fototentoonstelling: ‘Terug naar de klas van Diest’

Niets zo nostalgisch als naar oude klasfoto’s kijken! De Lakenhalle, het populairste schoolgebouw door de eeuwen heen, is geopend voor een fototentoonstelling met oude klasfoto’s van Diestenaars. Wie herken jij?

Waar? Lakenhalle, Scholenstraat 4, Diest

Wanneer? Zondag 13 september van 10 tot 18 uur.

Opgelet: mondmasker tijdens het bezoek aan de expo verplicht.

Workshop BREEDBEELD feedbacksessies voor fotografen

Organisatie BREEDBEELD organiseert in de Lakenhalle feedbacksessies voor fotografen. Lokale professionele begeleiders bezorgen tijdens deze workshop feedback op maat op een reeks genomen foto’s. Ze zoomen samen met jou in op een specifiek aspect van je portfolio en houden, in lijn met de Open Monumentendag zelf, een gerichte feedback-sessie over architectuur- en monumentenfotografie. Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt.

#SocialDIESTance: De sessies gaan door in kleine groepjes van drie deelnemers. Zo kan de nodige afstand bewaard worden. Mondmaskers zijn evenwel verplicht. Elke sessie duurt zo’n 45 à 60 minuten.

Waar? Lakenhalle, Scholenstraat 4, Diest

Wanneer? Zondag 13 september, kies je tijdstip bij inschrijving op de website www.diest.be/monumenten

Expo Hans Laagland

Het is je laatste kans om de expo Hans Laagland in stadsmuseum De Hofstadt te bewonderen. In de expo stellen we ook een schilderij van een monument in Diest tentoon, kan jij het terugvinden? Stadsmuseum De Hofstadt zelf is sinds jaar en dag een Open Monument. De museumzalen zijn de enige overblijfselen van het middeleeuwse stadhuis.

Waar? Stadsmuseum De Hofstadt, Grote Markt 1, Diest

Wanneer? Zondag 13 september van 10 tot 18 uur

Opgelet: reservatie verplicht via museum@diest.be of 013/35.32.09. Het dragen van een mondmasker is verplicht in het museum.

Expo GBS Molenstede vroeger en nu

Liever op stap in de Diestse deelgemeenten? Breng dan een bezoekje aan de recent gerenoveerde gemeentelijke basisschool van Molenstede en vergelijk een klas uit het jaar 1920 met eentje van 2020. Ontdek hoe de leerlingen 100 jaar geleden les kregen. Bewonder daarna de transformatie die de oude schoolgebouwen ondergingen tijdens de renovatie en het splinternieuwe gebouw van de kleuterschool. Diest is meer dan ooit een scholenstad.

Waar? GBS Molenstede, Dorpsstraat 82, 3294 Molenstede

Wanneer? Zondag 13 september van 10 tot 18 uur.

Opgelet: het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens het bezoek aan de school.

Praktisch

Informatie over het downloaden van de Erfgoedapp of je inschrijven voor een workshop? Surf naar deze site.