Op zoek naar de perfecte staycation: kom tot rust in ‘The Art of Ein-Stein’, een oude hoeve omgebouwd tot vakantiewoning

Dat #staycation een populaire hashtag wordt deze zomer, hoeven we niemand uit te leggen. Maar niet getreurd. Vijf weken lang bewijzen we dat je ook in het Hageland een bijzonder verblijf kan boeken. Deze week gaan we op bezoek bij Anja Lammens (44) die in 2006 een oude hoeve kocht en die, samen met haar vader Jos, vijf jaar lang restaureerde. Het resultaat? ‘The Art of Ein-Stein’: een pareltje van een vakantiewoning, in het midden van de bossen van Molenstede.