Op zoek naar 60 mensen die elk 50 euro schenken om er 20 tablets mee te kopen voor AZ en Augustinus ziekenhuis. DDH

10 april 2020

15u57 0 Diest In Diest willen ze niet achterblijven en daarom lanceert Marc Smets op de website “ In Diest willen ze niet achterblijven en daarom lanceert Marc Smets op de website “ Diest uw stad” - een site die hij destijds lanceerde - een solidariteitsactie om geld bijeen te brengen en tablets te kopen voor de patiënten in het AZ en het Augustinus ziekenhuis.

In Scherpenheuvel-Zichem zijn het de foorkramers die tien tablets schenken aan de senioren in de zorgcentra, in Diest zijn ze op zoek naar mensen die willen helpen om tablets te schenken aan het AZ ziekenhuis en WZC St.Augustinus. “In Tienen deden ze dit ook al en de initiatiefnemers daar hebben mij gecontacteerd met de vraag om dit in Diest ook te doen. Zoiets kan je niet weigeren”, legt Marc uit.

Nelissen computers uit Tienen verkopen de tablets aan inkoopprijs en zullen de toestellen ook gebruiksklaar maken. “Wij zoeken nu mensen die elk 50 euro willen storten zodat we de tablets kunnen aankopen en aan de twee ziekenhuizen kunnen bezorgen. Het zou fantastisch zijn indien dit lukt. Op die manier kunnen patiënten dan toch videochatten met hun familie en dat is toch leuker”, besluit Marc.

Concreet zoekt hij dus 60 mensen die elk 50 euro willen schenken om er vervolgens 20 tablets mee te kopen voor het AZ en Augustinus ziekenhuis. Storten doe je naar Rina Tureluren met de vermelding van je naam en corona op het rekeningnummer BE 86 7343 8511 3550