Ook volgend jaar geen carnavalsstoet in Diest DDH

07 oktober 2020

17u21 2 Diest Ook in Diest komt er volgend jaar geen carnavalsstoet. De Gilde Van Tielebuis vzw besliste om alle carnavalsactiviteiten in 2021 te annuleren.

“Ook wij ontsnappen niet aan deze onzichtbare en uiterst gevaarlijke vijand. Carnaval vieren is zeer intens met vele mensen die knuffels en schouderklopjes uitdelen, dansen en plezier maken. Het hoeft geen betoog dat dit in deze tijden onmogelijk is en bovendien niet zou passen in de strijd om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt woordvoerder Rudi Boon, die het de plicht van elke carnavalist noemt om de activiteiten aan te passen of zelfs te annuleren.

“Nadat de stoet dit jaar werd geannuleerd heeft onze Raad van Elf na overleg met de stadsdiensten en onze eigen veiligheidsadviseur de moeilijke en trieste beslissing genomen om ook voor het seizoen 2020-2021 alle carnavalsactiviteiten te schrappen.”

Lees verder onder de foto.

Niets gaat door

Het gaat om het Prinsenbal op 13 februari 2021, het kindercarnaval op 14 februari 2021, de kinderstoet en de zogenaamde Zotte Nacht met de verbranding van Koning Winter op 16 februari 2021 en de internationale stoet op 21 maart 2021.

“Met pijn in het hart namen we die beslissing, maar het is onmogelijk om een carnavalsfeest coronaproof te organiseren. De gezondheid van iedereen primeert. Hopelijk lukt het wel voor het seizoen 2021-2022.”