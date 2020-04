Ook in Diest was 10% onderweg zonder essentiële reden en hadden ze uiteenlopende excuses DDH

14 april 2020

13u22 0 Diest Net als in Glabbeek hielden agenten in Diest (politiezone Demerdal-Dsz) extra controles tijdens het paasweekend. Ook hier zag een volhardende minderheid niet meteen in waarom ze niet onderweg hadden moeten zijn en stelde de politie een proces verbaal op.

De politie controleerde zondag op een aantal invalswegen naar Diest een honderdtal voertuigen tussen 14.30 uur en 16.30 uur. Een tiental bestuurders konden geen geldige reden geven waarom ze onderweg waren. “De ene was onderweg om zijn tapijt te laten reinigen door zijn moeder, de andere reed met zijn moeder erbij wat rond omdat ze depressief was, eentje wilde een vriend gaan helpen bij het omzagen van een boom en anderen reden naar de verkoper van een of ander iets op tweedehands.be”, legt burgemeester Christophe De Graef, die nogmaals aandringt bij eenieder om de regels strikt na te leven en niet-essentiële verplaatsingen uit te stellen. “Anderzijds mag ik van de overgrote meerderheid van onze bevolking niet klagen. De meeste mensen houden zich aan de regelgeving en daar ben ik best trots op. Op paaszondag bijvoorbeeld stonden er lange rijen bij de bakker maar iedereen hield zich perfect aan de social distancingregels en stond ver van mekaar verwijderd. Veel overtreders van onze politiecontrole komen trouwens niet uit Diest maar van elders”.

De burgemeester gelooft niet in een nationale aanpak van de controles zoals zijn collega burgemeester in Glabbeek: “Enerzijds volg ik hem maar anderzijds is ordehandhaving een zaak van elke politiezone. Elke politiechef zal dat ietwat persoonlijk invullen maar daar zie ik geen probleem in. Moet je bijvoorbeeld mensen een boete geven als ze met twee op een bank zitten maar ver uit mekaar? Of moet je mensen straffen omdat ze naar het graf van een dierbare gaan? Ik vind in elk geval van niet. Het moet menselijk blijven maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we risicogedrag zullen tolereren”.

De strafste uitleg om onderweg te zijn tijdens de recente controle willen we u niet weerhouden en kwam van een 19 jarige bromfietser uit Diest. Hij was bij een vriend een joint gaan roken en legde een positieve speekseltest af op cannabis. Zijn bromfiets werd voor 12 uur ingehouden en hij zal eerst een negatieve speekseltest moeten afleggen vooraleer hij zijn voertuig terugkrijgt.

Tenslotte was er ook nog een bestuurder die zonder rijbewijs onderweg was. Ook hij kreeg een boete hoewel hem geen onnodige verplaatsing ten laste werd gelegd. “De man kon het alvast niet laten uitvoerig commentaar te geven op onze controle. Mensen moeten echt begrijpen dat we dit niet doen om hen te pesten maar om ons allen te beschermen tegen het virus en de verdere verspreiding tegen te gaan”