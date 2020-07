Ook deze zomer kun je in Molenstede op fotozoektocht gaan DDH

06 juli 2020

In Molenstede, deelgemeente van Diest, kan je deze zomer opnieuw deelnemen aan de jaarlijkse fotozoektocht.

Net als elk jaar organiseert de Landelijke Gilde ook dit jaar de zoektocht. Omdat veel mensen dit jaar op vakantie gaan in eigen land loopt de zoektocht een maand langer, tot en met 30 september. Via foto’s ga je op zoek naar de plaatsen waar je de antwoorden op de vragen kunt vinden. De tocht loopt langs minder gekende paden en wegen en onderweg krijg je leuke weetjes voorgeschoteld. Alle paden zijn goed begaanbaar en ook toegankelijk voor fietsers. De zoektocht is al aan de veertiende editie toe en heeft ‘Molenstede, aan lager wal...’ als thema. De route loopt dus langs de oevers van waterlopen.

Deelnemingsormulieren zijn te verkrijgen aan de infobalie van de toeristische dienst in de Koning Albertstraat 16a in Diest en bij boeken- en krantenwinkel ’t Gezetteke in de Dorpstraat 89 in Molenstede. Een formulier kost vijf euro, maar daarvoor krijg je ook een praktisch gadget cadeau. De beste zoekers worden bovendien beloond met een prijs. Meer info op www.lgmolenstede.be.