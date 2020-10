Ook de kerk moet omgaan met corona: kerststallententoonstelling gaat niet door en andere zaken zullen anders verlopen DDH

06 oktober 2020

17u10 0 Diest Dit jaar is er geen kerststallententoonstelling in de Allerheiligenkapel in Diest tijdens de kerstperiode. Ook andere plechtigheden zullen dit najaar anders verlopen omwille van de intussen alomgekende reden: corona.

De Begankenis in en rond de Allerheiligenkapel zal dit jaar bijvoorbeeld anders zijn. “Er komt op 31 oktober geen lichtprocessie en geen demerzegening. De voorziene zegening van de gerestaureerde muur rond de kapel zal evenmin doorgaan”, zegt pastoor Felix Van Meerbergen.

De eucharistievieringen op 1 november in de kapel wordt ook naar de grote Sint-Sulpitiuskerk verplaatst. De kapel zal, in de negen eerste dagen van november, wel open zijn maar het offeren van de ex voto’s (een voorwerp geplaatst bij een altaar of een heiligenbeeld in een bedevaartsoord, een kerk of een ander gewijd oord, als dank aan God of een heilige voor een verkregen gunst, red.) zal om veiligheidsredenen anders zijn.

In de Sint-Sulpitiuskerk kregen op 4 oktober de plechtige communicanten wel hun vormsel en op 11 oktober gaat ook de eerste van een reeks van drie eerste communies door. Op 18 oktober vieren ze wel de 100 jarige verjaardag van vrouwenbeweging Femma en op 8 november gaat ook de riddering van de tempeliers van OTAC door.

De meeste vieringen worden nog altijd gestreamd en blijkbaar worden die wereldwijd gevolgd. “Recent nog volgden mensen uitvaarten en huwelijken in Brazilië, Ierland , Turkije en de Filipijnen via ons YouTube kanaal.” Via datzelfde kanaal kan je overigens elke avond een mijmering volgen van de pastoor.