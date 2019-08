Ooit waren het er dertig, nu zijn er nog twee over in het Hagelandse bierlandschap: Brouwerijen Loterbol en Buvens spelen thuiswedstrijd op streekbierenmarkt Kristien Bollen

15 augustus 2019

13u22 0 Diest De achtste editie van de streekbierenmarkt vindt deze zondag, 18 augustus, plaats in Diest. Dit openluchtevenement is een samenwerking tussen Toerisme Diest en de lokale bierproeversvereniging Objectieve Bier Academie Diest (O.B.A.D.). Deze keer zullen 20 regionale brouwerijen en bierfirma’s er hun bieren aanprijzen.

Met dit evenement wil Diest haar eeuwenoude reputatie als bierstad alle eer aandoen. In het verleden waren er in Diest tientallen brouwerijen actief, op een bepaald ogenblik maar liefst dertig ! Maar ook nu nog huisvest Diest als één van de weinige steden in België maar liefst twee artisanale brouwerijen: brouwerij Loterbol lokt al meer dan 20 jaar bierliefhebbers en toeristen uit alle windstreken naar haar proeflokaal, en brouwerij Buvens uit Webbekom is een vrij nieuwe speler in het Diestse bierlandschap. Daarom krijgen deze twee een centrale plaats op de streekbierenmarkt.

Oude brouwerij nieuw leven ingeblazen

De Loterbol was lange tijd de enige nog werkende brouwerij in Diest. In 1995 blies Marc Beirens (66) de oude gebouwen van Brouwerij Duysters nieuw leven in. “Toen Duysters stopte in de jaren 70, bleef er wel een drankenhandel. In 1985 nam ik die over maar in ‘95 besloot ik om zelf bier te brouwen en bracht ik er een er een kleine brouwzaal in onder.” Toen begon dus het verhaal van de Loterbol, een blond hoppig bier van 6%. Marc brouwde zo een 500 liter per brouwsel, maar na 10 jaar bleek de kleine brouwzaal te klein en in 2005 plaatste hij nog eentje extra, maar van 2.800 liter.

Tot in Australië, Moskou en Zweden

Naast de Loterbol brouwt Marc nog andere bieren, al is dat maar één keer per jaar. “Er is ook nog de Tuverbol, een mengbier in samenwerking met brouwerij Drie Fonteinen. Mijn brouwsel wordt dan versneden met jonge Lambic. Het alcoholpercentage is telkens verschillend want dat hangt ook wat af van de restsuiker in het brouwsel”. Toch is het een bier van 9 à 10%. En tenslotte is er de Roodebol, werkelijk een héél speciaal bier... “Het is Loterbolbier met Gorsemkrieken, een zure kriek die ik in mijn eigen tuin pluk. 11 maanden moet dat opliggen, goed voor een 8 à 900 liter Roodebol”.

Marc verkoopt zijn bieren aan café’s, drankenhandels en de lokale Spar. Ook kunnen particulieren het bier zelf komen halen, telkens de eerste zaterdag van de maand vanaf 16 uur. Toch kan je het bier op de meest onmogelijke uithoeken van de wereld terugvinden. “Ach, dat komt voornamelijk door de samenwerking van Tuverbol met de brouwerij drie Fonteinen, zij doen ook aan export van hun bieren”. Toch heeft Marc niet meteen de wildste plannen. “Gewoon niet te groot worden. Ik probeer mijn bier te verkopen omdat het gewoon lekker is, ik heb geen budget om marketing te voeren en publiciteit te maken” lacht Marc.

Nieuwe speler pakt meteen medailles

Brouwerij Buvens in Webbekom ging eind 2016 van start. Drijvende kracht is Franky Buvens (49), medezaakvoerder van de gelijknamige vleeshandel in wild en gevogelte. “Eigenlijk was ik, samen met enkele vrienden, al wel langer lid bij een hobbyclub: daar heb ik de stiel geleerd. Maar het bier dat we brouwden was steeds op. Zelf had ik hier nog wel een plaatsje vrij in het bedrijf en zo begon hier de brouwerij”. zegt Franky. Het begon met twee bieren. Beiden een tripel bier. Een blond bier van 8%, Blondin, genoemd naar Franky’s grootmoeder, en Rost: een amberkleurig bier van 9%.

“Na amper zes maanden besloten we mee te doen aan de World Beer Awards. Daar haalden we meteen twee bronzen medailles. Het jaar nadien haalden we met de Blondin brons en de Rost zelfs goud.

Beetje uitbreiden

Na dus een schitterende start bleek de brouwerij al snel te klein. “De vraag werd groter en ik zag mij genoodzaakt om een grotere ketel te plaatsen. We maken ook één of twee maal per jaar de Fiston, een droog hoppig honingbier. Hiervoor werk ik samen met lokale imkers.

Zelf gist kweken

Franky waakt als geen ander over de kwaliteit van zijn bieren. “De smaak gaat steeds voor. Het is de kwaliteit die primeert, niet de hoeveelheid die we brouwen. De ingrediënten moeten van de beste kwaliteit zijn.” En daar gaat hij ver in, zelfs de gist is helemaal eigen. “De levende gistcellen kweken we zelf op. Die bepaalt eigenlijk de smaak van de brouwerij, zeg maar.”

Begin dit jaar werd een nieuw bier boven de doopvont gehouden. “De Brunet is een donker hoppig dorstlessend bier. Vorige week haalden we hiermee nog een zilveren medaille op de World Beer Awards”, glimlacht Franky.

Toekomstplannen

Zijn bieren die dus lijken te scoren verkoopt hij voornamelijk via de lokale café’s, drankencentrales en hun twee winkels in wild en gevogelte in Assent en Wezemaal. Toch heeft Franky geen grootse plannen. “We durven eigenlijk niet veel reclame maken want ons bier is nu al regelmatig op. In principe zou ik met deze installatie een tweeduizend liter per week kunnen produceren, maar er zijn heel wat weken dat ik gewoon geen tijd heb om te brouwen. Het is een bijproduct, een beetje een uit de hand gelopen hobby”.

Geen toekomstplannen, maar in zijn brouwerij staan wel enkele vreemde houten vaten gestockeerd... “Ach, die vaten heb ik kunnen kopen van Bowmore, een Schotse whiskeydistilleerderij. De vaten ‘proeven’ dus nog naar de whiskey. Intussen heb ik al eens een proef gedaan door op zo’n vat 200 liter Brunet te laten rijpen: speciaal en lekker”. De resterende vaten zullen dus dezelfde bestemming krijgen, al zegt Franky dat het wel om een “eenmalig project” zal gaan. Wordt vervolgd.