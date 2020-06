Ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis wordt volledig vernieuwd DDH

10 juni 2020

12u37 1 Diest De renovatiewerken aan ontmoetingscentrum ’t Molenhuis in Diest zijn volop aan de gang en in het najaar starten ook de verbouwingswerken aan de bestaande polyvalente zaal. Tegen maart 2021 zou alles moeten afgerond zijn. Het gebouwencomplex werd oorspronkelijk ontworpen als schoolgebouw en wordt nu al zo’n 35 jaar gebruikt als ontmoetingscentrum.

De renovatiewerken zijn intussen al in een tweede fase. Er komt een volledig nieuw sportcomplex en een kantine aan de straatkant. Op die manier kan die functioneren als dorpscafé, ook als er geen activiteiten plaatsvinden in het Molenhuis. Op de eerste verdieping wordt een multifunctionele zaal gebouwd die ook als turnzaal gebruikt kan worden. De huidige feestzaal (voormalige sporthal) krijgt een nieuwe vloer en zal verder uitgebouwd worden tot polyvalente ruimte waar podiumactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het stadsbestuur hoopt op die manier het Molenhuis multifunctioneel te kunnen inzetten en er de activiteiten van verschillende verenigingen in te kunnen huisvesten.

Cafetaria Kroonrad

Wanneer de renovatiewerken afgerond zijn, zal het nieuwe cafetaria “Kroonrad” in gebruik worden genomen maar hiervoor zoekt de beheerder van het gebouw nog een concessiehouder. Geïnteresseerden kunnen mailen naar molenhuis.rvb@gmail.com. De concessieovereenkomst kan je downloaden via de website van de stad en offertes moeten voor 31 augustus om 11 uur ingediend worden.