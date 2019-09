Ontdek uniek woonproject in het Hageland op de openhuizendag Mijn Thuis Op Maat Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

12u11 0 Diest Zondag 29 september vindt de tweede editie van de openhuizendag Mijn Thuis Op Maat plaats. Die namiddag zwaaien maar liefst 110 architecten samen met de bewoners de deuren open van hun creaties voor iedereen met (ver)bouwplannen. In Schaffen kan je alvast een bijzonder leuk project bezoeken, namelijk de woning te midden van het bos van architecte Saskia en haar man Brecht.

De halfopen woning wordt gekenmerkt door een verrassende ruimtelijkheid. Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan het creëren van voldoende lichtinval. Een patio op de verdieping zorgt voor een zee van licht, dat via een vide ook het hart van de woning op het gelijkvloers bereikt. Het interieur werd volledig op maat ontworpen en wordt getypeerd door een sober, harmonieus materialenpallet met aandacht voor warmte en gezelligheid.

Rustgevend

In deze BEN-woning (red. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal) staat woonkwaliteit en beleving centraal. Contrasten inzake materiaal, kleur en textuur zorgen voor een speelse vormgeving, binnen een strak kader. “Het is heel rustgevend om te wonen in het groen”, zegt Saskia. “We hebben vanuit iedere kamer contact met de natuur. De vele lichtinval geeft een open gevoel en de tuin is in iedere ruimte een verlengde van de woning.”

Enkel de zone noodzakelijk voor de bouw van de woning werd ontbost. “Het bestaande bos is opgewaardeerd door de aanplanting van laagstammige bomen en struiken waardoor er een meerlagig bos gecreëerd wordt”, aldus Saskia. “En door het behoud van de bomen is er geen zonwering of actieve koeling nodig. In de wintermaanden daarentegen kan de zon, door het wegvallen van de bladeren van de bomen, tot diep in de woning dringen zodat er ten volle van de zonnewinsten genoten kan worden.”

Alle projecten zijn terug te vinden op www.mijnthuisopmaat.be.