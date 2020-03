Online videochatten met oma en opa en dan nog gratis DDH

24 maart 2020

16u14 0 Diest In Diest begon Bart Wolfs een initiatief om mensen in het rustoord toch te laten communiceren met hun familieleden. De IT-specialist kwam op het idee omdat zijn vrouw contact wilde houden met zijn schoonmoeder die in het rusthuis verblijft en dat door corona niet meer kon.

“Een paar weken geleden, bij het begin van de genomen coronamaatregelen, kon mijn vrouw alleen nog bellen met haar mama. Zij is licht dement en legde de hoorn op de haak om dan te wuiven aan het raam. Kortom zij kon niet meer paten met haar moeder. Ik vond dat zo erg dat ik een oplossing ging verzinnen en eigenlijk kan het gratis en met weinig moeite”, vertelt de initiatiefnemer.

Bart staat zelf aan het hoofd van Catsanddogs, een IT-bedrijf, en begon na te denken over een oplossing. “Met de bestaande tools die dan nog eens gratis zijn, kan je veel. Samen met 25 andere vrijwilligers werkten wij een voorstel uit voor alle rusthuizen in Vlaanderen”, zegt hij.

Plekje reserveren

Bart zette een project op poten waarbij mensen een slot kunnen reserveren om via een besloten Facebookgroep een plekje te reserveren om te praten met hun geliefden. “Elk rustoord maakt eigen groepen aan en de familieleden kunnen dan via een besloten groep lid worden. Op die manier behoudt het centrum de controle en kan je groepjes maken van pakweg een dertigtal mensen per leefgroep. Die kunnen dan een tijdslot reserveren waarop ze kunnen praten met hun naasten. Eens goedgekeurd, krijg je een link voor een videochat op het platform ‘zoom’, dat is een gratis platform en dan kan je praten met oma en/of opa in het rusthuis. Via de agendaplanner Doogle maken mensen een agenda op wanneer ze willen inbellen”, gaat hij verder.

Volgens de initiatiefnemer is dit een simpel antwoord op de nood aan contact met de grootouders en vergt het alleen een extra inspanning van de begeleiders: “Ik weet zeker dat die dat gaan doen. Ons bomma kent weinig van smartphones en andere digitale evoluties en dus moeten de begeleiders een en ander wel klaar zetten maar via de laptop of de computer kunnen ze op die manier wel contact houden met hun naasten”, gaat Bart verder.

Jeugdcentra

De IT-specialist maakte ook een document op met de nodige uitleg voor de verantwoordelijken en de betrokken familieleden zodat zij ook weten hoe een en ander in zijn werk gaat. “Heel wat zorgcentra doen mee en we denken er nu ook over om het project uit te breiden naar de jeugdcentra waar probleemjongeren opgevangen worden. Ook voor hen is dit een goede oplossing, temeer omdat zij weten hoe een smartphone en social media werken”, besluit Bart.

Meer informatie vind je op de website http://www.rusthuizenbereikbaar.be/.