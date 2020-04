Onder invloed van drugs, geen inschrijving of verzekering: bestuurder speelt rijbewijs én wagen kwijt Kristien Bollen

30 april 2020

12u13 4

Op Schoonaerde in Diest controleerde de politie dinsdag rond 13 uur een 35-jarige man uit Holsbeek. Bij nazicht van de boorddocumenten bleek het voertuig niet te zijn ingeschreven, niet te zijn geschouwd en niet over een geldige verzekering te beschikken. Hij legde eveneens een positieve speekseltest (drugs) af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen en zijn voertuig werd in beslag genomen.