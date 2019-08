Ondanks hittegolven kent provinciedomein De Halve Maan geen recordseizoen Vanessa Dekeyzer

27 augustus 2019

17u16 4 Diest De zomer loopt stilaan ten einde en dus maken de provinciedomeinen de balans op. Voor het domein De Halve Maan in Diest met zijn zwembad zijn het met deze hittegolf nog drukke dagen. “Maar die waren zeker welkom, want augustus was tot voor de hitte een heel slechte maand”, zegt Philippe Van Diest, bestuurssecretaris domeinen.

De Halve Maan blikt terug op een wisselend seizoen. “Er waren enkele topdagen, zoals 29 juni met 6.924 bezoekers en 25 juli met 6.745 bezoekers. Dit waren telkens de laatste en warmste dagen van de hittegolven”, aldus Philippe. “Vorig jaar waren er gedurende zes weken elke dag relatief veel bezoekers vanaf laatste week van juni tot en met de eerste week van augustus . Nu zien we dat er elke maand relatief weinig bezoekers waren met pieken van zeer veel bezoekers tijdens de drie hittegolven.”

Over het algemeen was mei een slechte maand, juni een zeer goede maand, juli een vrije goede maand en augustus was tot nu toe zeer slecht. “Maar de laatste zes dagen hebben gelukkig veel goedgemaakt”, aldus Philippe. “Zo tellen we nu tussen de 3.000 en 4.000 bezoekers. Een recordaantal bezoekers hebben we nu niet meer. Het verlof van de meeste mensen is voorbij.”

Geen grote problemen

Het totaal aantal bezoekers bedraagt tot nu toe 21.801. Een ‘normaal’ jaar verwelkomt De Halve Maan tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers. “Aan het einde van de maand zullen we wel aan zo’n 28.000 bezoekers komen dus zo slecht was het ook niet”, relativeert Philippe. “En belangrijker is dat er geen grote problemen geweest zijn, op enkele vechtpartijtjes na. Maar we hadden de situatie in overleg met de politie goed onder controle. Minder goed was het parkeergedrag van de bezoekers, vooral te wijten aan de wegenwerken.” Je kan nog op het domein gaan zwemmen tot en met 15 september. Daarna sluit het zwembad en is het domein voor iedereen gratis toegankelijk.

Voor provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw bedraagt het aantal bezoekers sinds april tot eind juli 64.275. “De inkom in het domein is gratis. Wij kunnen dus enkel de bezoekersaantallen doorgeven die geteld worden aan de hoofdingang van het domein. Spijtig genoeg was deze teller buiten werking tijdens de maand augustus”, zegt domeinbeheerder Liesbet Cox. “Opvallend in de cijfers is het lage bezoek in juli. Dat is vooral te wijten aan de hittegolf. Het Vinne heeft geen zwembad dus dan is de reden snel gevonden. Verder was het seizoen vergelijkbaar met het vorige, met de meeste wandelaars tijdens de weekenddagen. Het seizoen loopt voor ons pas eind oktober af. Ook in september en oktober ontvangen wij, in tegenstelling tot domeinen met een zwembad, nog veel bezoekers. Pas daarna maken wij een balans op.”