Ondanks corona beleefde Diest een succesvolle zomer DDH

03 september 2020

17u58 0 Diest De stad Diest kijkt terug op een succesvolle zomer ondanks de coronacrisis. De activiteiten die de stad organiseerde konden rekenen op veel belangstelling.

‘De Schatten van Vlieg’, een zoektocht die in heel Vlaanderen werd georganiseerd, trok maar liefst 936 kinderen en dat is meteen het grootste aantal deelnemers in Vlaanderen. Ook de Diestse sport- en jeugdactiviteiten waren een succes, want negentien monitoren bekommerden zich over 926 kinderen die konden genieten van 56 Knuffel – en Grabbelpasactiviteiten. “We organiseerden ook 47 sportkampen, waar 948 kinderen zich konden uitleven onder begeleiding van tachtig sportmonitoren en de zomerwerking van Dassenaarde liep eveneens op volle toeren. Er kwamen 420 kinderen in Diest en deelgemeenten de Mallemolen en het BlindeBloteVoetenpad ontdekken”, gaat schepen van Toerisme Geert Cluckers (DDS) verder.

Op de zomerkermis in Diest stonden twintig kramen, de toeristische dienst kreeg 2.888 bezoekers over de vloer en 600 mensen kwamen kajakken of kanovaren. “Ondanks deze bizarre tijden vonden de toeristen en de Diestenaars wel degelijk de weg naar onze activiteiten en dat is natuurlijk heel fijn. Het smaakt alvast naar meer”, besluit Cluckers.

Ook al is de zomer voorbij, in Diest hebben ze al plannen voor het najaar. Op Open Monumentendag, dat plaatsvindt op zondag 13 september, zetten ze in op een wandeling onder de noemer ‘Diest als scholenstad’. Meer informatie hierover vind je op de website van de stad.