OKAN-leerkrachten brengen elke week huiswerk aan huis DDH

29 april 2020

15u25 3 Diest De OKAN-leerkrachten van KSD, zeg maar zij die les geven aan anderstalige nieuwkomers, brengen in deze coronatijden een keer per week huiswerk rond bij de OKAN-leerlingen en maken zich zorgen omdat deze coronacrisis voor hen net nog moeilijker is dan voor andere leerlingen.

De OKAN-werking van KSD bestaat sinds april 2016 en telt vandaag 55 leerlingen. De klassen zijn bedoeld voor anderstalige nieuwkomers en zetten volop in op het leren van onze taal. “Een taal leren vanop afstand is verre van ideaal. Maar we doen ons best!”, zegt Catherine Soenens, coördinator en directeur OKAN.

Alle leerkrachten brengen nu wekelijks een bezoek aan hun leerlingen en bezorgen hen de nodige taken zodat ze niet achterop hinken eens de crisis bezworen is. “Bij deze kwetsbare groep zien we dat dat contact aan huis, hoe kort en vluchtig het ook is, deugd doet. De leerkrachten gaan met plezier het huiswerk rondbrengen. Uiteraard houden ze voldoende afstand en houden ze rekening met alle corona-maatregelen”, verduidelijkt Soenens.

Whatsapp

Vorige week luidde directeur Leen Van Lommel van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom al de alarmbel en ook in Diest maken ze zich zorgen over de OKAN-leerlingen. “De meeste OKAN-leerlingen beschikken niet over een computer of laptop thuis en sommigen hebben een heel beperkte ervaring met computers. Een smartphone is er meestal wel. Via Whatsapp blijven leerlingen en leerkrachten met elkaar in contact en kan er extra uitleg gegeven worden”, gaat Soenens verder.

De leerkrachten proberen hun leerlingen aan boord te houden en geven elke dag een nieuwe digitale taak mee via het schoolplatform Smartschool maar dat is voor de doelgroep niet voldoende. “Enkel met de Smartphone werken gaat niet. Het grootste deel van het huiswerk gebeurt op papier. De OKAN-leerkrachten brengen eenmaal per week nieuw huiswerk aan huis. Op dat moment wordt ook het huiswerk van de vorige week opgehaald zodat de leerkrachten dit kunnen nakijken. Iedereen zal heel blij zijn als we de taal weer ‘al doende’ in de klas kunnen leren met de OKAN-leerkracht als expert in de buurt”, besluit Soenens.