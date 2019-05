Oeps... Identiteitskaart van deken Van Meerbergen gaat met de verkeerde kiezer naar huis Tom Van de Weyer

26 mei 2019

16u35 0 Diest Felix Van Meerbergen, de deken van Diest, was vandaag even zijn identiteitskaart kwijt na de verkiezingen. Een andere kiezer was er per vergissing mee weg.

“Ik was ‘s ochtends als allereerste bij het stembureau”, vertelt de deken. “In het hokje had ik rustig mijn tijd genomen. Toen mijn keuze gemaakt was en ik mijn oproepbrief en paspoort terug ging vragen, bleek die er niet meer te liggen. De bijzitter had ze per abuis meegegeven met de man die vlak na mij was binnengekomen en veel eerder weer weg was.”

“Thuis heb ik gewacht op nieuws. Drie uur later kreeg ik telefoon van die man. Gelukkig had hij gauw door dat hij de verkeerde pas op zak had. Hij is me hem zelf komen teruggeven.”

De deken is bij verkiezingen altijd als eerste op post, en niet alleen omdat hij nadien nog de mis moet opdragen. “Ik ben fervent aanhanger van de stemplicht. Het is een hoogdag voor mijn geloof in de democratie.”