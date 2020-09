NV-A oppositie niet te spreken over nieuw pandenbeleid: “Dit is woordbreuk” Dirk Desmet

04 september 2020

17u25 1 Diest De NV-A oppostie in Diest is niet te spreken over het nieuwe pandenbeleid voor het Begijnhof. Dat werd donderdag voorgesteld en wil de huizen in erfpacht geven voor een periode van 33 jaar met de mogelijkheid om tot twee maal toe te verlengen met 33 jaar.

Volgens de partij is het nieuwe beleid niet eerlijk voor de huidige bewoners. “Jaren lang maakte men gebruik van huur-renovatie-contracten waarbij de huurder investeerde in de Begijnhofwoning en daardoor een periode, afhankelijk van de investering, aan verminderde huur kon wonen. Een werkwijze waarbij de panden eigendom bleven van de stad Diest of het OCMW en de nodige instandhoudingswerken uitgevoerd werden”, zegt fractievoorzitter en raadslid Frederik Boone die vreest voor de gevolgen van het nieuwe beleid. “Tijdens de vorige bestuursperiode werd er reeds gekozen om een aantal panden af te stoten met erfpacht en bij het nieuwe plan volgen er nu nog meer. Men overweegt trouwens ook de verkoop van panden en één bouwgrond, met name de huidige parking op het Begijnhof.De bouwvoorschriften zijn al gekend en verbieden een replicastijl maar replica of modern, nieuwbouw op het Begijnhof is ongepast”.

De meerderheid ziet dat enigszins anders.”De bouwgronden en de verkoop ervan is op korte termijn nog niet aan de orde. Het uitzicht van de woningen zal worden bepaald op basis van de richtlijnen van het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit kan zeer modern zijn qua stijl, maar evenzeer eerder rustiek. Dit staat trouwens vervat in het Beheersplan van het Begijnhof dat ook goedgekeurd werd door dezelfde raad”, reageert schepen Bart Stals (DDS).

Nieuw plan is woordbreuk tegenover de bewoners

De oppositie noemt het nieuwe plan een woordbreuk want, zo zegt Boone, mensen met een huur-renovatie-contract werd beloofd dat ze altijd konden blijven wonen en de woning zelfs mochten overdragen aan hun kinderen. “Ik was toen OCMW-raadslid en weet dus zeker dat het beloofd werd aan de renoverende huurder. Bovendien zullen huurovereenkomsten van bewoners nu beëindigd worden en sommige bewoners werden maanden geleden al elders ‘geparkeerd’, dat is toch niet normaal. Overeenkomsten van mensen met een huur-renovatie-contract kunnen nu dan toch opeens ook beëindigd worden. Toegegeven men zal een erfpachtovereenkomst kunnen aangaan maar of mensen nog voldoende middelen hiervoor rest na de renovatie durven wij ten zeerste te betwijfelen”.

Maar ook met deze stelling is Stals het niet eens: “Van woordbreuk kan geen sprake zijn, alle bestaande huurcontracten worden uitgevoerd en nageleefd zoals ze zijn afgesloten. Er is nergens een huurrenovatiecontract opgesteld waarin zou gesteld zijn dat deze kunnen overgedragen worden aan de kinderen. Hier is de huurwetgeving gewoon van kracht. Na het verlopen van de huurrenovatiecontracten kunnen de huidige huurders nog steeds overgaan naar een gewoon contract zolang de woning voldoet aan de woonnormen. Al raden we hen aan om eventueel reeds een erfpacht aan te gaan want in de toekomst zullen geen nieuwe huurcontracten meer afgesloten worden”.

Al dan niet panden in cluster erfpachten

De NV-A verzet zich tenslotte ook tegen de mogelijkheid om geclusterde panden te erfpachten. “Dat is dan bedoeld voor de grotere investeerders of ontwikkelaars, een schril contrast met de huur-renovatie-contracten met een persoonlijke aanpak. Eén van de clusters is het gekende poortgebouw. Intussen blijft het leegstaande pand Gasthof 1618 zonder bestemming, sleept de bestratingsproblematiek nog steeds aan en is de binnenrestauratie van de Begijnhofkerk nog niet gestart. Omdat het OCMW en de stad de voorbije jaren onvoldoende investeerden in de panden zijn de kosten vandaag moeilijk verteerbaar geworden en dat is heel jammer”, besluit Boone maar ook hier countert schepen Stals. “Clusters zijn noodzakelijk, omdat we merken dat diverse erfpachters aangeven dat het financiële plaatje ook voor hen zwaar is. Om voldoende kapitaal aan te trekken, zal het bijgevolg nodig zijn om ook projectontwikkelaars (ondernemerskapitaal) aan te trekken. Hiervoor kunnen clusters interessanter zijn dan individuele panden. Er wordt net wel héél veel geïnvesteerd op het Begijnhof. De Catharinakerk werd langs de buitenzijde gerenoveerd, de straten worden deze legislatuur aangepakt en het restauratiedossier van de binnenzijde van de Catharinakerk loopt ook. Natuurlijk moeten we keuzes maken maar we blijven wel investeren in het openbaar domein en zoeken andere formules om privé-woningen te renoveren en conform de woonkwaliteit te maken”.