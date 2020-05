Nu inschrijven voor de zomerkampen, ook al is daar nog geen beslissing over genomen door de veiligheidsraad DDH

14 mei 2020

18u52 0 Diest Ook al is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van de zomerkampen in Diest, kan je toch al inschrijven voor de zomerwerking.

Het volledige zomeraanbod kan je lezen via de site en inschrijven doe je best zo snel mogelijk. “Veel vakanties zijn noodgedwongen geannuleerd en andere zomerplannen zijn nog onzeker. Daarom is het in deze corona-tijden zeer belangrijk om een goed gevulde zomer te voorzien voor onze jongeren. We bieden opnieuw een gevarieerd zomerprogramma aan, vol met sportieve en creatieve activiteiten”, zegt schepen voor jeugd Rick Brans.

Wanneer nodig zullen de verantwoordelijken het aanbod wijzigen of een alternatief voorzien en indien door eventuele nog geldende of nieuwe coronamaatregelen een activiteit geannuleerd moet worden, garandeert de stad een integrale en vlotte terugbetaling. Inschrijven doe je via deze link.