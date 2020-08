Nog nooit zoveel jobstudenten die voor de stad werkten DDH

07 augustus 2020

17u22 1 Diest In Diest hebben ze nog nooit zoveel jobstudenten geteld bij de stadsdiensten als dit jaar. Maar liefst 72 staken de voorbije weken de handen uit de mouwen, verspreid over 20 stadsdiensten.

“Het is belangrijk om jongeren kansen te bieden voor hun toekomst en dat begint bij een studentenjob. Dit is echt een recordaantal. Als bestuur beslisten we de toegang voor jobstudenten zo open mogelijk te houden en iedereen evenveel kansen te geven om een werkervaring op te doen bij de stad en het OCMW. Dit komt de diversiteit van onze organisatie enkel ten goede. Daarom werd gekozen voor een open toegang met loting”, legt schepen van personeel Pascal Vanaudenhove (Open Diest) uit.

Zij is groot voorstander van het inschakelen van jobstudenten tijdens de zomermaanden. “Zo kunnen zij een eerste keer kennismaken met een ervaring op de werkvloer en met alles wat er komt kijken bij het werken voor een stadsbestuur. Of ze nu met de kinderen bezig zijn in de kinderopvang of mee het zwembad ondersteunen, het heeft ons enorm geholpen om een blijvende dienstverlening te kunnen bieden. Zij kregen op hun beurt een fijne eerste werkervaring”.