Nóg een festival afgelast: te weinig belangstelling voor eerste Sunary Festival Tom Van de Weyer

15 juli 2019

18u30 1 Diest Het Sunary Festival dat gepland was op 24 augustus is afgelast. “De kaartenverkoop bleef met 160 stuks ver onder de verwachtingen”, zegt organisator Guido Appeltans. “Als er geen belangstelling bestaat voor de mooie affiche die wij wilde presenteren, doen we de boeken liever dicht. Wie al een kaart had gekocht, krijgt zijn geld terug.”

Het festival zou op de Citadel gehouden worden. Op drie podia waren 24 dj’s voorzien in drie muziekgenres: house en techno, retro en urban. “We hadden artiesten die volle zalen trekken. Niels Feijen speelde op Tomorrowland. Enkele andere bekende namen zijn Jan Vervloet en Pat Krimson. Eén podium was voorbehouden aan acts uit Diest, onder meer PartyShakerz. We hadden een schitterende line-up en dat voor een inkom van maar 9 euro”, zegt Appeltans.

Het zou de eerste editie worden van Sunary, een organisatie van Sacrée Soirée. De feitelijke vereniging had naar eigen zeggen achter de schermen meegewerkt aan kleinere evenementen in Diest. Sunary had hun eerste grote evenement moeten worden.

“Acht maanden hadden we gewerkt aan de opzet. Een professioneel team zorgde voor de promotie. Toch waren tot op heden amper 160 kaarten verkocht, terwijl we gerekend hadden op 1.200 tot 1.500 toeschouwers. We houden er beter mee op”, zegt Appeltans. “Het ticketbedrijf EventSquare zorgt dat iedereen spoedig zijn geld terugkrijgt.”