NMBS informeert over gewijzigde openingstijden loketten Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

07u12 2 Diest De openingstijden van de loketten van het station van Diest werden aangepast. De NMBS geeft op 8 oktober een infosessie in het station van Diest om deze wijzigingen toe te lichten.

Naast de toelichting geeft NMBS ook een demonstratie over hoe je aan de automaten een ticket kan kopen. Ook andere vragen in verband met het station van Diest kunnen aan bod komen, bijvoorbeeld over het gebruik van de toiletten en de toegankelijkheid van de perrons.

De infosessie vindt plaats op dinsdag 8 oktober om 14 uur in het station van Diest.