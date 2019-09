Nieuwe verkeersborden voor zorgverleners in Molenstede VDT

26 september 2019

17u10 0 Diest Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet bij de wegenwerken in Molenstede voor de allereerste keer in Vlaanderen borden voor een betere bereikbaarheid voor zorgverleners. “Deze borden kwamen er op verzoek van sp.a Diest en van een aantal zorgverleners in en rond de werfzone”, zegt Carina Jankowski, voorzitter sp.a Diest.

Op de gemeenteraad van juni diende sp.a Diest een motie in met een verzoek gericht aan AWV. Hierin werd gevraagd om voortaan voor alle door het AWV uitgevoerde wegenwerken in Diest vooraf te onderzoeken of (para)medische zorgverleners bereikbaar blijven. Daarnaast werd voorgesteld om een nieuw onderbord in te voeren met de tekst ‘zorgverleners bereikbaar’, naar analogie met de bestaande borden ‘handelaars bereikbaar’. “We deden dit toen met het oog op de wegenwerken die zopas gestart zijn aan de Turnhoutsebaan en Langenberg in Molenstede. Tijdens de voorbereidende werken in het voorjaar werd immers vastgesteld dat veel patiënten moeite hadden om hun zorgverlener in de werfzone (tijdig) te bereiken.”

“De meerderheidspartijen Open Diest en DDS keurden deze motie echter niet goed en het verzoek werd dus niet overgemaakt aan het AWV”, zegt sp.a raadslid Carina. “Open Vld stelde dat zorgverleners in dezelfde rubriek als handelaars kunnen worden ondergebracht en er dus geen extra maatregelen nodig zijn." Sp.a Diest betreurde deze beslissing. “Het lijkt alsof ze onze gezondheid gelijkstellen met koopwaar”, zegt Pascale Berghmans, secretaris van sp.a Diest en sinds kort zelf ook zorgverlener in Molenstede.

Tijdens het informatiemoment over de werken van AWV op 29 augustus in Molenstede, bezorgde sp.a Diest het verzoek rechtstreeks aan het AWV. “Ook een aantal zorgverleners dienden tegelijk een soortgelijk verzoek in. Ook voor de bereikbaarheid van de voetbalpleinen werd door inwoners extra aandacht gevraagd. Het AWV zag wél het nut in van het plaatsen van bijkomende borden voor de bereikbaarheid van zorgverleners en sportterreinen tijdens wegenwerken. Zulke borden bestonden nog niet. Ze werden zo snel mogelijk gemaakt en al geplaatst.”