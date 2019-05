Nieuwe meetpunten moeten Diest tijdig waarschuwen voor dreigende overstroming Tom Van de Weyer

29 mei 2019

11u28 0 Diest De Vlaams Milieumaatschappij heeft drie nieuwe meetpunten gezet om stijgend water in de Begijnenbeek te signaleren. In Assent komt een hydraulische klep en in Webbekom wordt de Leugebeek uitgediept. Deze maatregelen moeten Diest in de toekomst beter beschermen tegen wateroverlast.

In de vroege ochtend van 2 juni vorig jaar stroomde de Begijnenbeek over als gevolgd van de zware regenval de dag voordien. Verschillende straten rond de wijk Poelske in Diest kwamen onder water te staan, waaronder de Fabiolalaan, Narcisstraat, Krokusstraat, en de Emile Vanderveldestraat.

In de Fabiolalaan stond een meetpunt, maar dat bleek niet voldoende. Om het stijgende waterpeil van de Begijnenbeek tijdig op te merken worden drie bijkomende meetpunten geplaatst, in het bufferbekken van Assent ter hoogte van de Zandstraat, in het bufferbekken van de Reustraat en in de Montgommerystraat.

“Het meetpunt in de Montgommerystraat dient als waakpeil en is verbonden met het pompstation van Aquafin”, zegt schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS). “Als het ingestelde peil is bereikt kan beslist worden om de riolen leeg te pompen in de Kloosterbergstraat en de Fabiolalaan. Het meetpunt aan de Reustraat heeft drie ingestelde niveaus. Die waarschuwen de brandweer zodat bij nood onmiddellijk kan ingegrepen worden.”

“In het bufferbekken in Assent werd tijdelijk een noodschuif gezet. In augustus komt er een definitieve hydraulische klep. Daarnaast wordt het verdeelsysteem K7 in Webbekom aangepast. K7 zorgt ervoor dat water uit de Begijnenbeek gecontroleerd wordt afgevoerd naar de Leugebeek. De Leugebeek wordt over de hele lengte uitgediept. Zo wordt de bodem breder en krijgt de beek meer opvangcapaciteit. Met de opgegraven grond worden bijkomend dijken gebouwd. De bouwvergunning is afgeleverd. De werken starten dit najaar.”

De overstroming van 2 juni 2018 werd erkend door het rampenfonds. Tot 31 mei van dit jaar konden slachtoffers een schadedossier in dienen. Er zijn 14 dossiers in behandeling genomen.