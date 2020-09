Niels Stroobants (KFC Diest) na pijnlijke 2-4-thuisnederlaag tegen Sint-Lenaarts: “Ik miste de over-mijn-lijk-mentaliteit” Sven Oeyen

27 september 2020

20u33 2 Diest Derdenationaler KFC Diest heeft zaterdagavond in eigen stadion een pijnlijke 2-4-nederlaag geleden tegen het Antwerpse Sint-Lenaarts. Het Warandeteam werd na de rust koudweg gepakt en blijft na twee speeldagen dus nog puntenloos achter.

Niels Stroobants moest zich in de eerste thuismatch van het seizoen dus vier keer omdraaien. “Dat is pijnlijk”, beseft de Diestse doelman. “Ik heb er geen verklaring voor. In de eerste helft waren wij duidelijk de betere ploeg. We kregen een drietal mogelijkheden, maar die gingen er niet in. De eerste de beste kans voor Sint-Lenaarts was wel meteen raak. Het had een paar spelers rondlopen die het verschil konden maken, maar voor de rest vond ik het geen denderend geheel. Dat maakt deze nederlaag extra zuur. Er had duidelijk veel meer ingezeten.”

Terugval na rust

“Ik weet niet wat er gebeurd is tijdens de rust”, aldus Stroobants. “Het stond 1-1 en iedereen had er nog een goed gevoel bij. Het is echter helemaal anders uitgedraaid. Om de een of andere reden zijn we veel te slap uit de kleedkamer gekomen. Als die penalty niet valt, denk ik niet dat we deze match ooit zouden verliezen, maar goed. Dat is nu eenmaal voetbal. We zijn steeds meer risico’s gaan nemen. De gelijkmaker had gekund, maar op de counter werd het nog 1-3 en toen zijn de kopjes naar beneden gegaan.”

Over-mijn-lijk-mentaliteit

Meest gehoorde conclusie aan de Warande na afloop van de match: KFC Diest mist een afwerker. “Misschien wel”, klinkt het. “Het is een feit dat we moeilijk scoren. Maar anderzijds hebben we er ook vier binnengekregen. Het ligt dus niet alleen aan de afwerking. Kwaliteit hebben we genoeg in huis, daar zal het zeker niet aan liggen. Op RC Mechelen zat het goed qua inzet. Daar hadden we minstens een punt verdiend. Zaterdag tegen Sint-Lenaarts heb ik die over-mijn-lijk-mentaliteit wel een beetje gemist. Zeker in de tweede helft. Nul op zes is geen al te beste start, dus we moeten zien dat de druk niet steeds groter begint te worden. Komend weekend wacht met Zwarte leeuw nu wel weer een zware verplaatsing, maar die eerste puntenwinst mag toch niet lang meer uitblijven.”